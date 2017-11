Achterhoek samen met Twente richting Duitsland

,,Daar laten we nu miljoenen euro's voor de Achterhoek liggen’’, zegt Joris Bengevoord, de burgemeester van Winterswijk die voorzitter is van de Achterhoekse grenscommissie. ,,Twente slaagt er beter in dan wij om deze subsidies te krijgen en heeft onder meer geld gekregen voor betere bereikbaarheid en innovaties. De Achterhoek is relatief onzichtbaar. Maar door samen te werken – wat we nu in de Achterhoek onderling óók willen verbeteren – en met Twente één grote oostelijke grensregio te vormen, creëren we massa en denken we nog meer Brussels geld op te strijken.’’

6,6 miljard

Het Europese subsidieprogramma Interreg bestaat sinds 1990. Op dit moment loopt Interreg V over de periode van 2014 tot 2020. Voor de grensoverschrijdende samenwerking was er deze periode 6,6 miljard euro Europees subsidiegeld beschikbaar. In 2020 begint Interreg VI, met een nieuw gevulde pot. Daarop richten Achterhoek en Twente zich samen.

Bengevoord ziet ook mogelijkheden om van de Achterhoekse en Twente grens samen een experimenteerregio te maken: ,,Waarbij de grens weg wordt gedacht. En waar onder meer diploma's aan beide zeiden van de grens gelden.’’

Want de grootste doorn in het oog is namelijk nog altijd de diploma-erkenning. Hierdoor kunnen Nederlandse werknemers vaak niet over de grens aan het werk omdat ze - ondanks een opleiding - geen juist diploma hebben. ,,Daar wordt op politiek niveau in Noordrijn-Westfalen nu wel aan gewerkt’’, zegt Bengevoord. ,,Ook in het Nederlandse regeerakkoord is opgenomen dat belemmeringen tussen grensregio's moeten worden weggehaald.’’

Buslijn