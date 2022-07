Achterhoek scoort met minder uitkeringen: afname van een derde in een jaar tijd

Dit blijkt uit cijfers die uitkeringsinstantie UWV heeft gepubliceerd. Inmiddels komt de grens van 2000 uitkeringen in zicht: in de acht Achterhoekse gemeenten (inclusief Montferland) worden nu samen nog 2096 WW-uitkeringen verstrekt. Als de daling zich doorzet, lijkt de grens van minder dan 2000 uitkeringen nog voor het eind van dit jaar gehaald te worden.



Opvallend in de Achterhoek is dat in Aalten drie mensen meer in juni een WW-uitkering kregen ten opzichte van mei, en dat in Oude IJsselstreek het aantal mensen met een uitkering gelijk is gebleven. In absolute zin is Berkelland de grootste daler (-23), terwijl ook in Bronckhorst (-14) en Oost Gelre (-13) een relatief forse afname is te zien.