Achterhoek terug naar één brandweerwagen per post

Dat is het resultaat van een urenlange discussie over de toekomst van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG), waar de acht Achterhoekse gemeenten onderdeel van uitmaken. VNOG moet miljoenen bezuinigen en dat betekent minder brandweerwagens en minder vrijwilligers. Hadden de posten in Borculo, Neede, Eibergen en Ruurlo in 2015 elk nog twee autotankspuiten, volgens het besluit van de VNOG houden ze nog maar één brandweerwagen per post over. Het voorstel om de komende jaren te snijden in het aantal tankautospuiten is vorige week bijna met algemene stemmen door de 22 betrokken burgemeesters aangenomen. Alleen de burgemeester van Putten heeft tegen gestemd.