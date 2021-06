Achterhoek trekt 3 ton uit voor digitale wereld die het bedrijfsleven veel geld kan besparen

BORCULO/DOETINCHEM - De Achterhoek investeert 3 ton in de ontwikkeling van een Fieldlab Digital Twinning, een digitale wereld die het bedrijfsleven veel geld kan besparen. Vijf vragen over een bijzonder initiatief voor vernieuwing in de industrie.

Digital Twins, wat is dat?

Vrij vertaald: digitale tweeling. Het is mogelijk een digitale tweeling te maken van een bestaand, te maken of te ontwikkelen product of productieproces. Het is een soort brug tussen de fysieke en virtuele wereld. Voor de digitale tweeling wordt een ‘wereld’ geschapen met dezelfde natuurlijke wetten en principes als in de werkelijke wereld, zoals wrijving, temperatuur, lichtsterkte en zwaartekracht. De digitale tweeling gedraagt zich in de virtuele wereld hetzelfde als het echte product in de echte wereld.

Waarom is dat zo belangrijk?

Dit kan een deel van het Achterhoekse bedrijfsleven enorm veel geld schelen bij de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. Je kan een digitale tweeling maken, nog voordat een fysieke prototype daadwerkelijk beschikbaar is. En uitproberen. Loop je dan tegen fouten of onvolkomenheden aan in het ontwerp, is dat veel eerder en sneller aan te pakken. Je kan een product daarmee veel sneller op de markt krijgen.

Kun je een voorbeeld geven?

De ontwikkeling van de auto zou een stuk sneller zijn gegaan met deze technologie. Niet meer nadenken, bouwen, uitproberen, mislukken, nadenken, bouwen, uitproberen, mislukken, nadenken, etc. Een groot deel van het bouwproces en uitproberen kan nu digitaal. Dat geldt voor auto’s, maar ook voor apparaten en artikelen voor de zogenoemde maakindustrie in de Achterhoek.

Zijn er meer voordelen?

Die zijn er. Als je al een digitale tweeling hebt van een productiesysteem dat nog ingevoerd moet worden, kan je vast beginnen met het trainen van medewerkers. Potentiële klanten kunnen aan de hand van de digitale tweeling veel eerder betrokken worden bij het te maken product.

Waarom is het bijzonder dat de Achterhoek een eigen Fieldlab Digital Twinning krijgt?

Er zijn al een aantal bedrijven en bureaus in het land die zo’n fieldlab hebben. Deze is tot stand gekomen door een samenwerking van regionale scholen, overheden en bedrijfsleven, dat is nieuw. In het Fieldlab, gevestigd bij het bedrijf Varex Imaging in Doetinchem, kunnen bedrijven en studenten van het Graafschap College en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen straks met deze technologie werken. Het project krijgt daarom 300.000 euro van 8RHK ambassadeurs. De bouw van het lab begint na de zomer. Er is ruimte voor 25 regionale bedrijven om gebruik te maken van Digital Twinning.