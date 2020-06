Achterhoek verwarmen met restwarmte van bedrijven

De aanleg van kleinschalige warmtenetwerken wordt naar voren geschoven in de Regionale Energie Strategie van de Achterhoek. Die is opgesteld naar aanleiding van het in 2015 gesloten Klimaatakkoord van Parijs. In die regionale energiestrategie moeten gemeenten beschrijven op welke manieren ze energie kunnen besparen en duurzaam opwekken.



De Achterhoekse gemeenten hebben als uitgangspunt dat ze in 2030 energieneutraal willen zijn. Dat betekent dat er in de hele regio net zo veel energie moet worden geproduceerd als er wordt verbruikt.