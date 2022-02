Achterhoek viert geboorte van Nederland uitbundig, maar: ‘Jaartal 1572 interesseert niemand’

Winterswijk is één van de veertig gemeenten die het hele jaar bol staat van de activiteiten en dat is een bewuste keuze, zegt Johan Godschalk. Samen met Dirk Willink is hij tot projectleider van de viering van de Geboorte van Nederland in 1572. ,,Door corona is het ook in Winterswijk schraal geworden. Voor verenigingen, het bedrijfsleven, de middenstand en culturele sector. Dus heeft het gemeentebestuur gezegd: er moet weer reuring komen.”



Godschalk noemt zichzelf ideeëndokter en werkt als adviseur bij Cultuurmij Oost. Voormalig dierenarts Willink, onder meer de grote man achter de Steengroeve, is gepokt en gemazeld in de Winterswijkse samenleving. Beiden werken zes uur in de week vanuit de Museum Fabriek aan de activiteiten. ,,We hebben al een hele lijst. Met bestaande evenementen en nieuwe initiatieven. Wij proberen ook verbindingen te leggen”, zegt Godschalk.



Willink: ,,De bedoeling is dat iedereen die wat te bieden heeft mee doet. Scholen, sportclubs, musea, middenstand, horeca, kerken, muziek- en toneelverenigingen...”