Achterhoek wil 27.000 arbeidskrachten naar regio trekken

GGD onderzoekt ook of grondwater Eef­de-West is vervuild

6:57 Er komt alsnog aanvullend GGD-onderzoek in Eefde-West naar eventuele vervuiling van het grondwater. Dit is de volgende episode in het steeds verder uitdijende milieu- en gezondheidsonderzoek vanwege de vele kankergevallen in het gebied.