Achterhoek wil herdenkingen bevrijding nóg een jaar opschuiven

,,Of deze activiteiten dan nog moeten worden gehouden onder de noemer van 75 jaar vrijheid, weet ik niet”, zegt Esther Ruesen, als directeur van het Stadsmuseum in Doetinchem kwartiermaker van de activiteiten. ,,In elk geval vragen we meer ruimte voor de organisatoren. Er zijn in het voorjaar openluchtspelen gepland, maar we zien nu al dat die niet door kunnen gaan. Voor een openluchtspel moet zeker twee maanden worden geoefend. Dat kan in tijden van corona helemaal niet.”