Achterhoek wil meer Randstedelingen naar de regio halen: ‘Nieuwelingen zijn echt welkom’

‘De zachte landing’ is de term die gebruikt wordt bij deze campagne, opgezet vanuit Achterhoek Ambassadeurs, waarvan de zeven gemeenten deel uitmaken. ,,De zachte landing willen we bewerkstelligen door deze potentiële nieuwkomers in contact te brengen met mensen die deze stap naar de Achterhoek recent hebben gemaakt", zegt Amy van der Werff, medewerker van Achterhoek Ambassadeurs. ,,Daarvoor willen we nieuwkomers en terugkeerders gebruiken. De laatste categorie heeft een geschiedenis in de regio, is weggeweest maar hier weer komen wonen.”