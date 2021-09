Achterhoek wil studenten in eigen regio vasthouden: als werken online kan, dan studeren ook

Brandstich­ting bij corona-teststati­on in Ottenstein

26 september OTTENSTEIN/AHAUS - Bij een corona-teststation in Ottenstein is in de nacht van zaterdag op zondag brand gesticht. Daarbij zijn zowel een mobiel kantoor als de tent waarin het drive-through teststation was ondergebracht, zwaar beschadigd geraakt. Dat heeft de Duitse politie zondag bekendgemaakt.