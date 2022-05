Achterhoek zet volop in op natuurlijke vijanden tegen jeukrups: ‘We moeten een natuurlijk evenwicht zoeken’

Talkshow in en over Gaanderen als side event van The Passion

GAANDEREN - De gemeente Doetinchem houdt onder de noemer ‘Het eerste avondmaal’ zondag 22 mei een talkshow in de zitkuil bij basisschool Gaanderwijs in Gaanderen. Het is de eerste van vijf talkshows in de gemeente, die worden gezien als side events van The Passion.

