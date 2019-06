Achterhoek ziet af van proef legale wietteelt

Goedgeluim­de wethouder van financiën Lochem: ‘1,4 miljoen euro in de plus’

7 juni Gemeente Lochem weet als één van de weinige gemeenten dit jaar de stijgende kosten in de jeugdzorg te stoppen. Er is onverwachts zes ton minder uitgegeven aan zorg en dat heeft er mede voor gezorgd dat de jaarboeken voor 2018 met 1,4 miljoen euro in de plus worden afgesloten.