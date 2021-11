Achterhoek ziet meer geboortes, maar blijft achter bij landelijke babyboom

In de Achterhoek is de grootste geboortegolf te zien in Doetinchem. In de gemeente, met de meeste inwoners in de Achterhoek, zijn 416 baby’s geboren in de eerste negen maanden van 2021. Dat zijn er 48 meer dan over dezelfde periode in 2020. Een plus van liefst 16 procent, ruim bóven de landelijke stijging.