Achterhoeker die dochter seksueel misbruikte moet 4 jaar de cel in

Van rondjes dansen in Haaksber­gen naar zestig jaar getrouwd

10:23 REKKEN - Broodnuchter is ze eronder, Truus Spanjaard-Breukers (85). Op 13 augustus is ze zestig jaar getrouwd met Engelbertus (86), kortweg Bets. "Voor de wet op 6 augustus", vult haar man aan, waarmee maar even fijntjes is aangegeven hoe belangrijk het kerkelijk huwelijk voor de twee is.