Achterhoeker die met dood is bedreigd om ‘gifvaten’ hekelt rol overheid: ‘Van alles over me heen gekregen’

DOETINCHEM - Mocht Rutgers Milieu 1000 vaten opslaan op het terrein aan de Voltastraat of maar 10? Een rechter oordeelde in september 2019 dat er maar 10 vaten tegelijk mochten staan. Maar waarom heeft de overheid dan niet eerder ingegrepen?

,,Ik heb de laatste maanden van alles over me heen gekregen”, zegt Rienko Rutgers, voormalig eigenaar van Rutgers Milieu. ,,Inclusief een doodsverwensing en ik word een milieucrimineel genoemd. Mijn bedrijf is stuk en mijn naam ligt te grabbel.’’

,,Als de volksgezondheid in het geding is door mijn schuld, trek ik het boetekleed aan. Maar ik heb een provinciale vergunning uit 2012 waarin staat dat ik deze vaten onbeperkt mag opslaan op het terrein. Bovendien heeft de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA, HH) in 2018 nog groen licht gegeven na controles.”

Quote ,,Ik heb toen de situatie gefilmd. Geen lekkage te bekennen. Nu is het er een bende. Wie is daar verantwoor­de­lijk voor? Rienko Rutgers, Rutgers Mileu

Vergunning

De milieuvergunning uit juli 2012 van de provincie waar Rutgers op doelt, wordt voorafgegaan door een mail van een ambtenaar van de provincie Gelderland. Rutgers heeft gevraagd om uitbreiding van het aantal opgeslagen vaten van 10 naar 1000. ,,Dat aantal was nodig om het proces gaande te houden”, zegt Rutgers.



In de – overigens onduidelijk geformuleerde – mail schrijft de ambtenaar dat ‘naar mijn idee’ het niet nodig is een uitbreiding van het aantal vaten aan te vragen. Uit het vervolg concludeert Rutgers dat hij 10 vaten mag innemen maar dat er een onbeperkt aantal mag staan op het terrein.

Volledig scherm De ruim 1.300 vaten met giftig blusschuim op het terrein van het faillietverklaarde Rutgers Milieu in Doetinchem. © DG