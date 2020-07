Achterhoeker gelukkig maken met meer beweging, minder alcohol en zonder roken, drugs en schulden

Marijke van Haaren, wethouder in gemeente Berkelland, zegt in de presentatie van het akkoord: ,,We willen graag gelukkige inwoners in de Achterhoek. Dat betekent gezonde inwoners met regie over hun eigen leven. Goede voeding en voldoende bewegen zijn daarvoor belangrijk, maar ook financiële armslag en de wetenschap dat je richting en zin kunt geven aan je eigen leven zijn voorwaarde voor geluk. We brengen de ‘gezonde keuze’ binnen handbereik van alle inwoners. Uiteraard kunnen en willen we hierbij niemand dwingen.”



Marieke van der Lans, manager Zorg van Menzis dat ook partner is in de samenwerking, legt uit: ,,Bij Menzis noemen we dit leefkracht: de positieve kracht van gezond leven. Bewust bezig zijn met je gezondheid. Genieten van familie en vrienden. Actief zijn als mantelzorger en/of blijven werken zolang het kan. Deelnemen aan sociale activiteiten. Gezond leven voorkomt extra druk op de gezondheidszorg en helpt om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. En dat is winst voor iedereen.”