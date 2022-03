Achterhoeker haalt Oekraïense truckers op bij de grens en brengt ze onder in Polen: ‘Er zaten medewerkers te huilen’

Don Trucking is officieel een Pools bedrijf en heeft ook een kantoor in Ulft. Ongeveer 160 vrachtwagens rijden met Pools kenteken, waarvan velen worden bestuurd door een chauffeur uit Oekraïne. Oprichter Don de Jong bekommert zich momenteel meer om het welzijn van zijn werknemers dan om de bedrijfsvoering.



,,We hebben de Oekraïense chauffeurs vrijgelaten in wat ze willen”, zegt De Jong. ,,Twaalf mensen zijn teruggegaan om familie op te halen. Ondertussen zijn tien medewerkers van ons kantoor in Bydgoszcz (in Polen, red.) alleen maar bezig om in de stad of omgeving slaapplaatsen te vinden. Samen met andere vervoerders hebben we nu zo’n veertig plekken geregeld, maar er zijn er nog veel meer nodig.”