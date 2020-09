Achterhoeker kan weer voorin de bus instappen: Arriva plaatst kuchschermen

Door de kuchschermen kunnen de chauffeurs veilig en verantwoord hun werk doen en wordt het risico op een infectie met het coronavirus geminimaliseerd, aldus Arriva. De schermen in de bus beschermen namelijk tegen zowel grote druppels via hoesten en niezen en ook neemt het risico op blootstelling via kleine zwevende druppelkernen (aerosolen) aantoonbaar af, zo concludeert TNO in een onderzoek in opdracht van gezamenlijke ov-bedrijven in Nederland.



Sinds de uitbraak van het coronavirus moesten reizigers achterin de bus instappen om de chauffeur te beschermen tegen een virusinfectie. Ook waren de voorste rijen stoelen niet beschikbaar voor reizigers; dit blijft zo om de afstand tussen chauffeur en passagiers te waarborgen, aldus Arriva.

Alle bussen binnen twee maanden een scherm

De vervoerder is nu druk bezig met de installatie van de plexiglas-schermen in alle bussen, dit moet binnen twee maanden gerealiseerd zijn. In de bussen waarin het scherm nog niet is geplaatst, moeten reizigers nog altijd achterin instappen. Arriva vraagt mensen daarom steeds goed op te blijven letten welke deur opent en daar in te stappen.

De vervoerder is blij dat passagiers snel weer voorin kunnen instappen: dit bevordert volgens Arriva het persoonlijke contact tussen chauffeur en reiziger en daarnaast is het openen van zowel de voor- als achterdeur voor de ventilatie in de bus.