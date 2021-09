Achterhoeker Luuk de Jong speelt eindelijk bij zijn droomclub: ‘Als kind liep hij al in een een Barça-shirt’

De Jong was dinsdag uren druk met de overgang van zijn zoon naar de Spaanse topclub, samen met zaakwaarnemer Louis Laros. ,,De interesse van Barcelona was er al weken, maar zoals bekend zit de club financieel moeilijk. Gisteren (dinsdag, red.) kwam het onverwacht toch nog rond en zijn we tot 23.45 uur bezig geweest met het rondmaken van het papierwerk. Nét voor de deadline van middernacht”, zegt vader De Jong.

Hij doet zijn verhaal op de oprit van hun huis aan de Lijsterbeslaan in Doetinchem, op amper 200 meter van De Vijverberg, het stadion van De Graafschap. Hier is Luuk de Jong groot geworden: hij speelde jaren in de jeugd van de Doetinchemse voetbalclub en maakte er in 2008 zijn debuut in het betaalde voetbal, 18 jaar oud.