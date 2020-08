Achterhoeker Peter de Vos (SP) stopt met provinciale politiek

Alterna­tief bloemencor­so in Beltrum: op de fiets of in de auto langs dahlia­kunst

19 augustus BELTRUM - In Beltrum zijn het jaarlijkse bloemencorso en het volksfeest afgelast. Dat betekent niet dat in het eerste weekend van september niets te doen in is het dorp. Er zijn volop dahlia’s te zien. Niet op rijdende wagens, maar langs een route door het buitengebied.