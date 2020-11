Achterhoeker verkoopt super zeldzame auto van 119 jaar oud: ‘Dit doet zeer’

Boompjes­wal in Zutphen uitgedund, zaag per direct in vijf grote esdoorns: ‘Te gevaarlijk’

13 november Wandelen door een kleurrijk herfsttafereel en dan een tak op je hoofd krijgen. De gemeente Zutphen is er alles aan gelegen dat te voorkomen. Nog vandaag gaat de zaag in vijf grote esdoorns aan de Boompjeswal. De kans dat de takken afbreken is volgens wethouder Annelies de Jonge te groot.