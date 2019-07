Achterhoekers die extreem veel overlast veroorzaken direct aangepakt

Busje vat vlam in Doetinchem: JF Kennedy­laan afgesloten

15 juli DOETINCHEM - Op de J.F. Kennedylaan in Doetinchem is brand ontstaan in een auto. De straat is volledig afgesloten tussen de Jumbo het De Graafschapcollege. Het verkeer wordt vanaf het Graafschap College teruggestuurd.