Achterhoekers minder angstig voor corona, maar ze drinken en roken wel meer

In drugslab in boerderij Ach­ter-Drempt werden grote hoeveelhe­den chrystal meth geprodu­ceerd

9 mei ACHTER-DREMPT - De politie heeft een crystal meth-lab in een schuur aan de Zomerweg in Achter Drempt ontmanteld. De productie van de harddrug-kristallen was tot gisteren nog in volle gang.