Achterhoekers scoren in strijd om pioniers op het platteland

AALTEN/WINTERSWIJK - Het televisieprogramma Tegenlicht - Power to the Platteland is op zoek naar pioniers op het platteland. Daarvoor is een lijst samengesteld, waarbij zogenoemde pioniers aangemeld kunnen worden en waar vervolgens op gestemd kan worden. Drie Achterhoekers staan in de top van de lijst: Jeroen Schreurs uit Winterswijk en de Aaltenaren Sylvia Heijnen en Richard Jongetjes.

Het programma zoekt pioniers die ‘de kracht van het landelijke inzetten voor de samenleving van de toekomst. Welke vernieuwers buiten de stad kunnen anderen inspireren met hun radicale, maar realiseerbare ideeën over wonen, mobiliteit, natuurbeleving, voedsel, recreatie, spiritualiteit en zorg?', vragen de programmamakers. De stemming is deze week begonnen. Op dit moment heeft Schreurs al heel veel stemmen gekregen.

Schreurs is in zijn nopjes met zijn nominatie. ,,Geweldig! Of ik verbaasd ben? Eerlijk? Eigenlijk niet. Ik weet dat ik opvallende ideeën heb in het dorp, die ook nog eens in goede aarde vallen bij de gemeenschap.”

De Winterswijker is druk met al die initiatieven. Inmiddels heeft hij twee ondernemingscentra en drie escaperooms op zijn naam staan en is hij druk met een nieuw hotel en jongerenhuisvesting in een oude school in Winterswijk. Ongetwijfeld is er nog veel meer.

Wat heeft Schreurs met het platteland? ,,Ik ben hier geboren en getogen. Mijn vrienden zijn bijna allemaal verhuisd naar Amsterdam of Arnhem. Ik ben hier gebleven. Er zijn hier leuke uitdagingen genoeg. Natuurlijk kom ik ook graag in de stad. Ik doe daar inspiratie op en ga er vervolgens mee aan de slag. Sterker nog: als hier genoeg werk zou zijn en voldoende woningruimte zouden bijna al die vrienden weer terug willen komen.”

Sylvia Heijnen is vooral bekend als de gastvrouw en coördinator van de Koppelkerk in Bredevoort. In de Koppelkerk worden onder andere exposities, concerten en discussieavonden gehouden. Richard Jongetjes is talentverbinder in Aalten en heeft naam gemaakt met onder andere het ontmoetingsproject ‘It scoot to be here’ tussen 80 plussers en leerlingen van een VMBO en het project “(on)beperkt toegang”, een meespeelorkest tussen leden van de muziekvereniging en verstandelijk beperkten.

De stembussen sluiten op 16 mei. De vijf finalisten presenteren zichzelf vervolgens op 25 mei tijdens een zogenoemde Meet Up in de DRU Cultuurfabriek in Ulft. Een jury beoordeelt de finalisten en wijst uiteindelijk de Pionier van het Platteland aan.

Wie wil stemmen, kan terecht op de website pioniers.op.vpro.nl

Volledig scherm Sylvia Heijnen in de Koppelkerk. Foto: Jan Ruland van den Brink © Jan Ruland van den Brink