Achterhoekers Suzan & Freek braken door dankzij sociale media

Ze leerden elkaar kennen in het muzieklokaal van Marianum, de middelbare school in Groenlo. Maar daar sloeg de vonk nog niet over tussen Suzan Stortelder (26) uit Zieuwent en Freek Rikkerink (25) uit Harreveld. „We maakten toen ook nog geen muziek samen”, vertelt Freek. Dat gebeurde pas later, toen ze een relatie kregen. En in een spontane actie namen ze een stukje op en plaatsten het op sociale media. Dat is nu zo’n vier jaar geleden.

Het bleek een gouden zet. Ze bleven filmpjes uploaden en het aantal volgers bleef maar stijgen. Hun vaste rubriek ‘De Minuut’, waarin ze elke week een akoestische cover van één minuut plaatsen op Facebook, werd razend populair.

Inmiddels blijft het al lang niet meer bij sociale media. Het duo heeft op het Sziget-festival in Boedapest gestaan, liedjes opgenomen met Jim Bakkum, Maan en Bløf-leadzanger Paskal Jakobsen en een eigen clubtour die in een mum van tijd uitverkocht raakte. Het is slechts een greep uit de hoogtepunten die het koppel de afgelopen jaren heeft meegemaakt.

Hadden jullie dit aan zien komen?

Suzan: „Nee, nooit. Dit plan je van tevoren natuurlijk ook niet. Het is echt bizar om te zien hoeveel je kunt bereiken met sociale media.”

Freek: „En het gaat ook steeds een stap verder. Eerst kregen we steeds meer volgers online, toen werden we ineens uitgenodigd op radiostations, en ineens sta je in het voorprogramma van Milow, mag je spelen op festivals en zélfs een eigen clubtour. Dat mensen ineens speciaal voor ons komen.”

Suzan: „Ja, je denkt telkens: dit zal het plafond wel een keer zijn.”

Wanneer braken jullie nou écht door?

Freek: „Dat was toen we Don’t Let Me Down van The Chainsmokers hadden gecoverd in 2016. Zij hadden onze cover gedeeld en ineens gingen we viraal. Het ging helemaal los.”

Suzan: „Ik weet nog dat we wakker werden en Freek zijn telefoon pakte, ineens opsprong en zei: Holy shit! De telefoon ontplofte bijna door alle reacties. Het filmpje was nog maar net gedeeld door The Chainsmokers en was al meer dan 100.000 keer bekeken. Toen realiseerden we ons dat dit wel eens heel groot zou kunnen worden. En, hoe toevallig, toen we de radio aanzetten op dat moment, waren we ook daar ineens te horen.”

Volledig scherm Suzan & Freek © Emiel Muijderman

Hoe is het voor jullie om dit als stel samen mee te maken?

Suzan: „Ik vind het eigenlijk heel fijn. Het is zo bijzonder om mee te maken, en het lijkt me juist moeilijk om dit níét met Freek te kunnen delen. Alleen als je samen op het podium staat weet je hoe vet het is. Dat hoef je aan elkaar niet uit te leggen.”

Freek: „Mensen denken vaak dat wij 24/7 op elkaars lip zitten, maar dat is totaal niet zo. We werken er allebei nog gewoon naast, Suzan als interieurarchitect en ik bij een platenmaatschappij. We doen dus grotendeels ook ons eigen ding. We moeten de momenten dat we samen muziek maken echt inplannen.”

Is dat nog wel te combineren, werk en artiest zijn?

Freek: „Soms is het wel lastig, dan draai je dubbele diensten. En met de Nijmeegse Vierdaagsefeesten, bijvoorbeeld, lagen we om half vier ’s nachts in bed. Maar je zit de volgende ochtend wel weer gewoon op kantoor.”

Suzan: „Maar ik vind het juist ook wel heel fijn om af en toe even wat anders te doen. Die balans is heel lekker. En we hebben ook veel geluk met fijne collega’s die heel meedenkend zijn. We zijn het er bij blijven doen omdat we allebei ook gewoon superleuk werk hebben. Het is geen noodzaak, laat ik het zo zeggen.”

(Verhaal gaat onder de foto verder.)

Volledig scherm Suzan & Freek © Emiel Muijderman

Jullie worden ook in het buitenland veel beluisterd. Ligt daar nog een toekomst voor jullie weggelegd?

Suzan: „Ha ha, Suzan en ‘Friek’, dat bekt niet echt lekker hè? Maar nee, daar zijn we niet zo mee bezig. Als het gebeurt en we mogen daar optreden of iets dergelijks, supervet. Maar we maken daar geen plannen voor.”

Wel andere plannen voor de toekomst?

Freek: „Bij onze clubtour hebben we enkele keren in het theater gestaan. Dat was écht gaaf, dus we zijn aan het kijken of we volgend jaar een theatertour kunnen doen. En daarnaast zouden we heel graag eigen muziek uitbrengen. We doen nu alleen maar covers, maar hoe tof zou het zijn als je eigen muziek wordt gedraaid op de radio?

Suzan: „Achter de schermen zijn we daar al een tijdje mee bezig. Maar we wachten nog wel even voor we dat uitbrengen. Zoiets moet je goed plannen, je wilt niet zomaar wat doen.”

Freek: „Maar wanneer we dat uitbrengen? Nog geen idee. Als we een datum communiceren, ligt er meteen een druk op. Dat komt de creativiteit niet ten goede.”

Er staan nog veel festivals op de planning. ASM Arnhem, Tuckerville, Bierpop. Wat kan het publiek van jullie verwachten?

Suzan: „Gezelligheid. Online houden we het altijd klein. Zo kent het publiek ons ook, van intieme woonkamervibes. Je kunt er online ook geen feestje van maken, want je hebt geen directe interactie met je publiek. Maar live blijft het niet bij ballads, dan willen we echt dat mensen kunnen meezingen.”

Freek: „We hoorden bij onze clubtour vaak dat mensen daar verbaasd over waren, dat ze niet wisten dat het zo’n feestje zou worden. Maar we hebben hiervoor beiden vaak in kroegen gestaan met verschillende bandjes, dus we weten wel hoe we een feestje moeten bouwen.”