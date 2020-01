Achterhoekers Suzan en Freek hebben nieuwe single: opnieuw een megahit?

De verwachtingen voor het razend populaire duo, dat ook een stel is, zijn hooggespannen. Hun eerste hit Als het avond is stond liefst 29 weken lang in de Nederlandse Top 40, waarvan drie weken op 1. Ook behaalde het de platina status en kwam het op 278 nieuw binnen in de Top 2000.



Opvolger Blauwe dag was eveneens een groot succes, zij het iets minder dan hun debuutsingle. Deze stond 24 weken in de Top 40 en schopte het tot plek 4. In de Top 2000 viel deze nieuw binnen op 1442. Ook hun debuutalbum Gedeeld door ons werd een hit. In vijf dagen tijd hadden de geboren Achterhoekers al goud in handen en was het 20.000 keer verkocht.