Achterhoekers verdeeld over komst Randstedelingen: ‘Klagen alleen maar over lawaai en stinkende mest’

Hoe Ab Pongers uit Eefde als 10-jarige jongen werd gered door een Duitse soldaat: ‘Hij is mijn heilige’

4 mei Dodenherdenking en Bevrijdingsdag roepen bij Ab Pongers (87) elk jaar weer herinneringen op. ,,Heel sterk zelfs.’’ Het beeld van de Duitse soldaat die hem als 10-jarige jongen in Eefde in bescherming nam, staat in zijn geheugen gegrift. ,,Misschien had hij thuis ook wel een jongetje van 10.”