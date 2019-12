Achterhoeks aanjaagfonds duurzaamheid: te veel risico, te hoge kosten

Nieuwe stichting Behoud SKB wil meepraten over toekomst ziekenhui­zen: ‘We zijn wakker geschud’

7:00 De gisteren opgerichte stichting Behoud SKB wil meepraten over de toekomst van de ziekenhuizen in de Achterhoek. ,,Na alles wat er gebeurd is, zijn we wakker geschud. We willen openheid en inzage", zegt voorzitter Hendrik Jan Mensink.