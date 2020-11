Achterhoeks brein achter peutermuziek neemt stelling in pietendiscussie: ‘Veranderen moet, maar zonder polariseren’

Update Tweede inbraak in acht weken bij kleding­zaak in Doetinchem: ‘Ongelofe­lijk, we zijn er kapot van’

25 november DOETINCHEM - Voor de tweede keer binnen acht weken is er ingebroken in mannenkledingzaak T-Time Men’s Wear in de Boliestraat in hartje Doetinchem. ‘Ongelofelijk, we zijn er kapot van', reageren de eigenaren Jurgen en Gladys Stegeman op Facebook.