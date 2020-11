Achterhoeks brein van muziekband voor kleuters over pietendiscussie: ‘Heb nog nooit zoveel getwijfeld’

vrijdaginterviewZelfs de NOS belt Sander Berendsen met de vraag hoe hij over Zwarte Piet denkt. Geen Wonder. Het brein achter Warboel, de muziekband voor kleuters, en de succesvolle Doetinchemse intocht wordt gezien als hét Achterhoekse sinterklaasgeweten.

We dachten de enige te zijn die van u wilde weten of Zwarte Piet nog wel zwart kan zijn.

,,Welnee. Ik word geregeld gebeld. Zelfs Hart van Nederland en de NOS. Ze zien me als de vertegenwoordiger vanuit de Achterhoek die een standpunt in moet nemen.’’

,,Ik moet ineens iets vinden over de complexe onderstroom ontstaan bij een kinderfeest waar ik al jaren voorstellingen bij maak. In Jinek en andere praatprogramma's hoorde ik allerlei mensen harde standpunten verkondigden. Maar wie zit er op mijn mening te wachten? Ik ben juist een verbinder."

Maakt kinderen het wat uit of Piet zwart, wit of rood is?

,,Geen bal. Kinderen zien Piet. Voor peuters en kleuters doet het er niet toe welke kleur Piet is. Pas als ze vijf, zes jaar zijn, worden ze zich bewust van hun omgeving.’’

Quote Ik denk dat de meeste mensen die vasthouden aan Zwarte Piet niet de intentie hebben te discrimine­ren

,,Eerlijker, oprechter en puurder maak je ze niet mee. Als een volwassene naar een voorstelling kijkt die niet leuk is, blijft-ie klappen en op de plek zitten. Kinderen lopen weg. En zij kunnen iets wat de meesten van ons zijn verleerd: magisch denken.”

Magisch denken? Wat is dat?

,,Ik deed eens een spelletje met mijn oudste zoon Sem, die toen een jaar of vier was. Die middag hadden we bij de Hema Sinterklaas-attributen gekocht. Ik knoopte mezelf de witte baard voor. ‘Papa is de Sint’, zei ik. ‘Nee!’, zei Sem. Ik deed de mijter op. ‘Dag Sem, ik ben Sinterklaas’. ‘Nee!’, zei hij weer.’’

Volledig scherm Sander Berendsen. © Jan Ruland van den Brink