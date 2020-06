Achterhoeks ‘cannabisbier’ wekt interesse van Amsterdamse coffeeshops

Naast de opvallende kleur is het bier ook nog eens lekker, vindt Gijs Jolink van De Feestfabriek. ,,Wij verbinden niet zomaar onze naam ergens aan. Dit is geen promotiestunt, we wilden een verrassende pils waarvan het achterliggende verhaal hout snijdt.”



Jolink wilde met zijn Feestfabriek, organisator van de festivals De Zwarte Cross en Mañana Mañana, ‘iets met cannabis’ in het bier en kwam er al lezende achter dat CBD meer is dan een stof die voorkomt in wiet. ,,Het is ongelooflijk hoeveel zieke mensen er baat bij hebben. Er is een wereld voor me opengegaan.”