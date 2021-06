Achterhoeks Crash Museum weer open op zondagen

De Achterhoekse Vliegtuigwrak Opgravers Groep (AVOG) bestaat volgend jaar 50 jaar. De club werd destijds opgericht door Jan Geerdinck en Peter Monasso, nog steeds voorzitter en secretaris. Zij verzamelden een kwart eeuw na het einde van de Tweede Wereldoorlog links en rechts in de Achterhoek wat daar aan vliegtuigwrakken uit de oorlogsjaren was terug te vinden. Bestuurslid Jan Mateman kan ook bij de initiatiefnemers van het eerste uur worden gerekend. Inmiddels zijn door AVOG-vrijwilligers 96 vliegtuigwrakken geborgen. In 1981 werd het Crash Museum opgericht. Dat betekent dat de AVOG vorig jaar het veertigjarig bestaan beleefde. Daar kan nu voorzichtig bij worden stilgestaan.

Museum op tv

In de collectie van het museum wordt vooral gefocust op gecrashte geallieerde vliegtuigen. In het tv-programma Dino’s Bezorgservice dat vrijdag 25 juni om 19.00 uur op NPO 1 wordt uitgezonden, gaat een deel van de reportage uit Lievelde over het museum. Daarbij komt een familielid voorbij die langskomt in het kader van een zoektocht naar een in 1945 in de Achterhoek omgekomen Amerikaanse piloot.