Achterhoeks design uit restmaterialen moet bijzondere producten opleveren

Achterhoeks design uit restmaterialen. Dat is het idee achter de ontwerpwedstrijd van de stichting Social Art+Design. Professionele ontwerpers en kunstenaars kunnen deze maand nog een ontwerp indienen, om vervolgens hun idee uit te werken in samenwerking met mensen met een beperking. Voorwaarde is ook nog dat ze daarbij gebruik maken van restmaterialen zoals hout, papier, glas of keramiek.



,,We hopen met deze wedstrijd een beeld te krijgen van het designtalent in de Achterhoek”, zegt initiatiefnemer Rianka Habraken. ,,We zoeken kunstenaars of ontwerpers die een opleiding hebben gevolgd of met hun portfolio hun ervaring kunnen aantonen. En ze moeten binding hebben met de Achterhoek. Ook moeten ze ervoor openstaan om samen te werken met cliënten van zorginstellingen zoals Elver en Zozijn.”