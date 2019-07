Achterhoeks dorp Noordijk het droogste plekje van Nederland

De Achterhoekse weerman Hans Toutenhoofd maakt zich zorgen. “Dit tezamen met de grote achterstand na het zeer droge jaar 2018, maakt de situatie hier zeer nijpend", meldt hij op zijn Facebookpagina. De situatie was vorig jaar ook zorgwekkend. Meerdere plaatsen in Twente en de Achterhoek kampten destijds rond het einde van de maand juli met een neerslagtekort van bijna 300 millimeter.



De droogte neemt in onze regio niet alleen extreme vormen aan door het gebrek aan regen. Ook de zandgronden, waar water snel doorheen zakt, dragen hun steentje bij. Dit resultaat in een neerslagtekort van zo'n 200 millimeter in de regio Twente in een tijdsbestek van iets meer dan twee maanden. Dit gaat de komende weken nog verder oplopen.