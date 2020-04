Achterhoeks echtpaar voelt zich geterroriseerd door motorrijders: ‘Je kunt elkaar niet meer verstaan’

Grote harten op de grond wijzen bezoekers in de binnenstad van Zutphen straks de weg op straat

19:00 Bezoekers van de binnenstad in Zutphen volgen vanaf komende week harten op de straat om bij kledingwinkels, slagers, bakkers en andere winkels in het centrum uit te komen. De harten moeten ervoor zorgen dat mensen de binnenstad op een veilige manier kunnen blijven zoeken zonder dat de door de corona ingestelde anderhalve meter afstand in gevaar komt.