Achterhoeks front tegen ondermijnende criminaliteit

Ondermijning is criminele invloed op de samenleving. Zoals een wietplantage in een woning, een drugslab in een loods of zorgfraude en milieucriminaliteit. ,,In alle gemeenten zijn de afgelopen maanden voorbeelden te vinden van hennepkwekerijen in een huis of pand. Die gebouwen worden dan gesloten, maar als we de crimineel uit de ene gemeente wegjagen, mag hij niet in een andere gemeente voet aan de grond krijgen’’, zegt Bronsvoort.



En daar komt de projectleider in beeld. Die moet zorgen dat kennis over criminaliteit wordt uitgewisseld, de Achterhoek aanhaakt bij landelijke ontwikkelingen tegen ondermijning en de gemeenten van elkaar weten wat ze doen. ,,Deze persoon is de verbindende factor tussen de verschillende Achterhoekse gemeenten’’, zegt Bronsvoort.



De projectleider wordt voor twee jaar aangesteld. Daarna wordt de aanpak geëvalueerd.