Achterhoeks nestkastje ‘Thuus’: ook voor vogels die níet oerend hard tsjilpen

Amphion opent na 1 juli deuren voor voorstel­lin­gen

10:45 DOETINCHEM - In schouwburg Amphion in Doetinchem worden in de maand juli op experimentele basis voorstellingen gegeven. Het gaat om voorstellingen die in eerste instantie gepland waren voor maart, april en mei. Het theater laat maximaal 90 betalende gasten toe in de grote zaal.