Achterhoeks offensief tegen alle negativiteit over boeren

Het idee van de banners ontstond spontaan tijdens een uitstapje van Hein Krebber en Leonie Bramel naar de stad. ,,Dat doen we een keer in de twintig jaar, als we een middagje vrij zijn", glimlacht Bramel. ,,In zo’n alternatieve woonwinkel zag ik potjes met plantjes staan. Op de potjes zat ook een sticker geplakt. ‘Dit plantje zorgt voor 30 m2 clean air'. Ik keek naar Hein en zei: dat moeten wij ook gaan doen.” De maatschap van het Megchelse echtpaar heeft namelijk 60 hectare grond. ,,En dat is heel veel clean air", merkt Krebber op.