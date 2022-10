Achterhoeks schilderij van Piet Mondriaan ‘komt thuis’ in Winterswijk; Villa Mondriaan krijgt werk van 32.000 euro in bruikleen

WINTERSWIJK - Het schilderij Boereninterieur met haard in de Achterhoek van Piet Mondriaan keert terug naar ‘huis’: het schilderij wordt in bruikleen gegeven aan museum Villa Mondriaan in Winterswijk.

Het werk van de wereldberoemde kunstschilder is zondag door Achterhoekers Anjo Joldersma en Gijs Jolink voor 32.000 euro gekocht tijdens een veiling in Amsterdam. Zij geven het ‘in langdurige bruikleen’ aan het Winterswijkse museum.



Directeur Jana Roovers van Villa Mondriaan is in haar nopjes met de komst van het schilderij, dat Mondriaan maakte tussen 1890 en 1892, zijn vroege periode als kunstschilder. ,,Het had zo moeten zijn dat in het 150ste geboortejaar van Mondriaan het schilderij terugkeert naar de plek waar Mondriaan opgeroeide.”

‘Schilderij is uniek’

Volgens de directeur is het zeer uitzonderlijk dat een boereninterieur van Mondriaan geveild is. Het figuratieve schilderij is in kleurgebruik en techniek namelijk heel anders dan de werken die hij in diezelfde periode maakte. ,,Dat maakt het schilderij uniek, zowel voor de Achterhoek als vanuit kunsthistorisch perspectief.”

Mondriaan groeide grotendeels op in Winterswijk, zijn bekendste werk is de Victory Boogie Woogie, dat tientallen miljoenen waard is.

Het schilderij Boereninterieur met haard in de Achterhoek wordt woensdag 19 oktober gepresenteerd tijdens een besloten bijeenkomst. Het publiek kan het schilderij vervolgens vanaf 20 oktober zien in het museum aan de Zonnebrink in Winterswijk, gevestigd in de voormalige woning van de familie Mondriaan..