Achterhoeks sportakkoord als overheids-sportdrankje

Waterpret topattrac­tie op 100ste Lochuizer kermis

20:01 LOCHUIZEN - Buiten piekt het royaal boven de 30 graden; binnen in de feesttent is het niet veel koeler. De honderdste Lochuizer kermis kan gerust de boeken in als de heetste ooit. Dus is het koelen geblazen. Via de keel helpt, maar de waterbak is hét succesnummer van de jubileumeditie van het zomerfeest.