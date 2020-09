Achterhoeks terras mag nog twee maanden groot blijven

FDF-kop­stuk Rutger enige Achterhoe­ker bij ‘Europees’ boerenpro­test in Koblenz: ‘Wel naar Brussel met z’n allen’

1 september HALLE/ KOBLENZ - Hij liet de Achterhoekse vlag wapperen in de straten van Koblenz. Want, zo vindt Rutger van Lier, bij een Europees boerenprotest in buurland Duitsland kan een vertegenwoordiging uit de Achterhoek niet ontbreken.