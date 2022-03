Achterhoeks transportbedrijf treurt na dood van Oekraïense collega en ziet vijftig man het leger in gaan

Andrii Vlasiuk (31) was op weg naar zijn familie in Oekraïne toen hij werd geconfronteerd met Russische soldaten. Hij werd van het leven beroofd. Dat nieuws is keihard aangekomen op het kantoor van Don Trucking in Ulft en de vestiging in het Poolse Bydgoszcz.



In deze plaats probeert het team onder leiding van manager Dariusz Hejnicki onderdak te regelen voor alle chauffeurs uit Oekraïne die willen vluchten. In totaal rijden er zo’n tweehonderd Oekraïners op de vrachtwagen van Don Trucking, vijftig daarvan zitten in hun thuisland om te vechten tegen Rusland. Er volgen er misschien nog wel meer.