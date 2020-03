Achterhoeks zangevenement afgeblazen vanwege corona

Video Mieters! Frietje voor een duppie in een Doetin­chems diner in jaren ‘50 stijl

16:41 DOETINCHEM - ,,Hij blijft lekker op temperatuur”, zegt Barry Boerman van het dinsdag geopende diner Cafetaria de Houtkamp in Doetinchem. Dat moet ook wel, want het is flink druk in de zaak die volledig is aangekleed als een Amerikaanse diner uit de jaren ‘50. De frietjes gaan over de toonbank voor de prijs uit de jaren van weleer, omgerekend tien eurocent.