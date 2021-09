Achterhoeks ziekenhuis SKB kan profiteren van geboortegolf in Twente

Het SKB biedt hulp aan als naburig ziekenhuis en profileert zich zo tijdens de geboortegolf.



SKB biedt de hulp aan doordat het in staat is te helpen, zegt Ellen ten Have. De teammanager van de vrouw-kindeenheid legt uit dat de afgelopen jaren is geïnvesteerd in het opleiden van gespecialiseerde verpleegkundigen voor verloskunde en neonatologie. Wat daarbij ook meespeelt, is het lage ziekteverzuim in het ziekenhuis. Onder verpleegkundigen is dat in SKB 4,1 procent. Landelijk ligt het verzuim in verpleging, verzorging en thuiszorg op 7,9 procent.



„Bij verloskunde zijn op dit moment zelfs helemaal geen zieken onder verpleegkundigen, verloskundigen en gynaecologen. Hierdoor kunnen we het goed organiseren en zijn we flexibel om personeel in te zetten als dat nodig is”, zegt Ten Have.