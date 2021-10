Achterhoekse afvalverwerker TCU Ulft overgenomen door streekgenoten

Burgemees­ter Vermeulen sluit alweer drugspand in Zutphen: teller voor 2021 staat op acht

7 oktober Rondom een woning aan de Beethovenstraat in Zutphen was al langere tijd sprake van zoveel overlast van drugsgebruikers en -dealers, dat burgemeester Annemieke Vermeulen de deur van de woning heeft laten verzegelen. Het is dit jaar al het achtste drugspand dat werd gesloten.