Achterhoekse agenten met mobiel politiebureau de straat op

Naberhuis werkt bij de politie Achterhoek-West en als jeugdagent in Montferland is hij één van de eersten die het mobiele politiebureau gebruikt: op 30 juni bij het jeugdhonk in ’s-Heerenberg en 9 juli bij het jeugdhonk in Didam.



,,Veel collega’s zijn zeer enthousiast over de bus”, zegt Naberhuis. ,,Doordat de wagen standaard bij het bureau in Doetinchem staat kunnen we hem altijd snel ergens in ons werkgebied inzetten. Er zijn al veel wijkagenten die de bus een keer willen meenemen.”



Na het sluiten van politiebureau’s in veel dorpen is de bus namelijk een mooie mogelijkheid om weer fysiek aanwezig te zijn in de wijk. ,,Dat zijn we natuurlijk altijd wel gebleven”, zegt Naberhuis. ,,Maar in deze bus kunnen mensen daadwerkelijk even instappen om advies te vragen of voor een gesprek één-op-één.”