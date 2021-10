Achterhoekse akkerbouwer zet vol in op pompoenpitten: ‘Waarom uit China halen als we ze ook hier kunnen telen’

Volle goederen­trei­nen dwars door de Achterhoek? ‘Zover zijn we nog lang niet, de havenlobby maakt een hink-stap-sprong’

15 oktober DOETINCHEM - De havenlobby om een nieuwe goederenspoorlijn vanaf Arnhem, dwars door de Achterhoek, naar Oldenzaal in het regeerakkoord te krijgen, wordt goed in de gaten gehouden vanuit de regio. ,,We snappen dat deze partijen hier belang bij hebben, maar we hebben er ook duidelijke afspraken over op tafel liggen”, zegt de Doetinchemse wethouder Rens Steintjes.