Achterhoekse attractiebouwer KMG wil niet vertellen waarom Airborne stilviel op kermis in Goes

NEEDE - De kermisattractie Airborne, die zaterdagavond stilviel op de kermis van Goes , is gebouwd door het Needse bedrijf KMG. De kermisbouwer heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van de storing, maar volgens directeur Albert Kroon van KMG ‘hoeft die niet in de krant’.

Door de storing bleven de inzittenden een half uur lang op 65 meter hoogte vastzitten in de attractie. De exploitant klom zelf met en ladder omhoog tot de spil op 32 meter hoogte. Daar zorgde hij met een paal ervoor dat de arm van de Airborne langzaam naar benden draaide.

‘Geen rare dingen gebeurd’

Volgens KMG-directeur Albert Kroon is de evacuatie precies volgens de veiligheidsvoorschriften verlopen. „De mensen zijn netjes en op hun gemak geëvacueerd, er zijn geen gewonden gevallen en geen rare dingen gebeurd.”

Volgens de eigenaar van de Airborne, kermisexploitant Willy Ordelman uit Apeldoorn, is de storing veroorzaakt door het slechte weer in Zeeland, waar het zaterdag flink waaide en regende. „Daardoor kwam er vocht in het systeem. Dan werkt de beveiliging zo dat de attractie stil wordt gezet.”

‘Kinderziekte’

Ordelman noemt de storing ‘een kinderziekte’. Goes was pas de derde kermis waar de spiksplinternieuwe Airborne draaide. „De fabrikant is nu aan het onderzoeken hoe het probleem het beste opgelost kan worden.”

Kroon bevestigt dat KMG onderzoek heeft gedaan naar de storing. Over de oorzaak laat hij zich niet uit. Volgens hem komt het vaker voor dat kermisattracties even stilvallen. „Maar omdat deze wat hoger is, moet het blijkbaar in de krant.”