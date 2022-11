Achterhoekse bakkers en Henk Jan Tannemaat in Nieuwscafé

DOETINCHEM - Hoe overleeft een bakker in tijden dat de energieprijs meerdere malen over de kop gaat? Maurice Ebbers van Bakkerij Ebbers in Terborg en Esther Saalmink van Bakkerij Kaspers in Doetinchem vertellen er zondag over, tijdens het Nieuwscafé om 14.00 uur in de kleine zaal van schouwburg Amphion.

Ebbers is initiatiefnemer van een bijeenkomst van veertien Achterhoekse bakkers, begin november in de lunchroom van Kaspers in de Waterstraat in Doetinchem. De bakkers – zeker die met een variabel energiecontract – staat het water aan de lippen. Onder meer wordt overwogen om gezamenlijk energie en verpakkingsmateriaal in te kopen, om zo de kosten te drukken.

Winterswijker binnenstadbaas

Ook Henk Jan Tannemaat is gast. De Winterswijkse oud-wethouder wordt directeur van het BinnenstadsBedrijf Doetinchem. Met Tannemaat – oud-eigenaar van een modezaak in Winterswijk en oud-voorzitter van de lokale winkeliersvereniging – haalt het centrum van Doetinchem ‘vreemde ogen’ in huis. Pikant is dat Doetinchem geregeld met jaloerse ogen naar Winterswijk kijkt: het dorp heeft een enorme toestroom van Duitse klanten.

De Achterhoekse roots van Jack Weijkamp

Theaterman Jack Weijkamp is ook van de partij. Weijkamp – geboren en getogen in Ulft en al decennia wonend in het Overijsselse Zwolle – grijpt in zijn voorstellingen met Firma Weijland geregeld terug op zijn Achterhoekse roots.

Met Hundjun staat hij 28 januari in de DRU Cultuurfabriek. Ook is hij bezig met een cabaretvoorstelling door elke dag te beginnen met het verzinnen van een grap. Eerder dit jaar baarde Weijkamp opzien met een roman over zijn vader. Behalve dat hij er in het Nieuwscafé over vertelt, zorgt Weijkamp 27 november ook voor de muzikale omlijsting.

De presentatie is in handen van Erik Hagelstein en Henny Haggeman. Het Nieuwscafé van De Gelderlander is van 14.00 tot 15.00 uur in de kleine zaal van theater Amphion in Doetinchem.

De entree is 5 euro, waarbij de eerste consumptie gratis is.