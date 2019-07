Achterhoekse beachvolleybalzusjes gaan voor goud

Fiscus mocht huurtoe­slag bewoners Bronsber­gen niet intrekken

17 juli De Belastingdienst heeft ten onrechte de huurtoeslag stopgezet van een aantal bewoners van park Bronsbergen in Zutphen, oordeelt de Raad van State. De fiscus had in 2017 het standpunt ingenomen dat de woningen deel uitmaken van een vakantiebestedingsbedrijf, waardoor de Zutphenaren geen recht op huurtoeslag hadden. Door de Wet op de huurtoeslag, die in 2016 inging, hebben huurders van recreatiewoningen sinds begin 2018 namelijk niet langer recht op huurtoeslag.